«التعليم» تحدد موعد بدء الفصل الدراسي الثاني 2023.. بدأ العد التنازلي

أعلنت وزارة التعليم موعد بدء الفصل الدراسي الثاني 2023، وفقا للخريطة الزمنية للعام الحالي، إذ يبدأ يوم السبت 11 فبراير 2023، لذا تواصل استعدادتها لبدء التيرم الثاني وانضباط العملية التعليمية بالمدارس.

موعد بدء الفصل الدراسي الثاني 2023

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، أنه يجرى عقد اجتماع مع مديري المديريات التعليمية، خلال الأسبوع الحالي لبحث استعدادات الفصل الدراسي الثاني، وضبط العملية التعليمية، والتأكد من مدى جاهزية المدارس.

مسابقة ومعلمين جدد

وأضاف وزير التعليم، أنه مع بداية الفصل الدراسي الثاني يجرى إطلاق مسابقة أفصل مدرسة وأفضل إدارة تعليمية، سواء البنية التحتية والكفاءة المرتفعة، مشيرا إلى أن الهدف من المسابقة تشجيع الانضباط بالمدارس.

وأكد وزير التربية والتعليم، أنه مع بداية الفصل الدراسي الثاني، يجرى تسليم الفائزين بمسابقة الـ30 ألف معلم العمل، وعمل العقود لهم، وذلك بعد انتهاء من تدريبات التربية العسكرية والتي تستمر لمدة أسبوعين.

استعدادات الفصل الدراسي الثاني

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية أبرز استعدادات الفصل الدراسي الثاني 2023 بالمدارس:

- بدء مجموعات الدعم المدرسي لجميع الصفوف واختيار أكفا المعلمين.

- إتاحة النماذج الاسترشادية للثانوية العامة منتصف فبراير كمحاكأة لامتحانات نهاية العام.

- تنفيذ اليوم الرياضي بالمدارس والأنشطة الرياضية والثقافية والفنية بنسبة 75% وحتي يصل لنسبة 100%.

- تنظيم مسابقة الإدارة التعليمية المتميزة لإبراز النماذج الناجحة بالمدارس.

- اكتشاف وتشجيع مواهب الطلاب بالتعاون مع وزارتي الثقافة والرياضة.

- ترحيل امتحان شهر فبراير لأول مارس.