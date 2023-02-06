ضبط شخصين سرقا مبلغا ماليا من داخل منفذ بيع منتجات غذائية في المقطم

كشفت الاجهزة الامنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين بإكتشاف سرقة منفذ بيع منتجات غذائية خاص به والكائن بدائرة القسم وكذا سرقة مبلغ مالى من داخله.

التحريات

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بالإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة كلاً من (عامل سابق بالمنفذ محل البلاغ وآخر- مقيمان بدائرة قسم شرطة المعادى).

ضبط المتهمين

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة وأقر الأول بأنه نظراً لسابقة عمله بالمنفذ المشار إليه وإحتفاظه بنسخة من مفتاح المنفذ إختمر فى ذهنة سرقته وفى سبيل ذلك قام بتسليم نسخة المفتاح للمتهم الثانى حيث تمكن الأخير من فتح باب المنفذ والإستيلاء على المبلغ المالى المشار إليه ولاذ بالفرار.

وبمواجهة الثانى بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها، وتم بإرشادهما ضبط جزء من المبلغ المالى والمفتاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة وأقرا بإنفاقهما باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية ، وبإستدعاء مالك المنفذ تعرف على المتهمان وإتهمهما بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.