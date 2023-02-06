وزيرة الهجرة تتابع تنفيذ مبادرة «مراكب النجاة» في محافظة المنوفية

استقبل منذ قليل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه ، السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج والوفد المرافق لها ، تأتي هذه الزيارة على هامش تنفيذ المبادرة الرئاسية " مراكب النجاة " بالمحافظة بهدف التوعية المجتمعية بمخاطر ظاهرة الهجرة غير الشرعية ومعالجة أسبابها ، بحضور محمد موسي نائب المحافظ ، اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد للمحافظة ، اللواء عمر إدريس مستشار المحافظ لشئون الوحدات المحلية .

افتتاح فعاليات مؤتمر المبادرة الرئاسية مراكب النجاة

في بداية اللقاء رحب محافظ المنوفية بوزيرة الهجرة ومشاركتها في افتتاح فعاليات مؤتمر المبادرة الرئاسية " مراكب النجاة " علي أرض المحافظة ، مؤكداً أن محافظة المنوفية تنتهج خطة استراتيجية لتشجيع الشباب علي ثقافة العمل الحر وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتي تساهم في توفير فرص عمل مناسبة للشباب والقضاء علي ظاهرة الهجرة غير الشرعية ودفع عجلة التنمية بالمحافظة .

محافظ المنوفية يشيد بالدور البارز لوزارة الهجرة

وأشاد محافظ المنوفية بالدور البارز التي تلعبه وزارة الهجرة في نشر ورفع الوعي لدي الشباب والتحذير بمخاطر الهجرة غير الشرعية والتعريف بجهود الدولة للحد من تلك المخاطر ، وكذا البحث عن البدائل الإيجابية الآمنة المتاحة لتوفير فرص العمل المناسبة بالداخل والخارج ، مؤكداً علي تقديم كافة أوجه الدعم لإنجاح تلك المبادرة وتحقيق أهدافها ومواجهة المشكلة التي تهدد أمن وسلامة أبنائنا الشباب .

ومن جانبها أعربت وزيرة الهجرة عن سعادتها واعتزازها بتواجدها بمحافظة المنوفية ، مؤكدة أن مبادرة " مراكب النجاة " استطاعت خلال الفترة الماضية تحقيق مردود كبير من النتائج الإيجابية علي أرض الواقع ، وذلك من خلال تنفيذ العديد من حملات التوعية وبرامج تدريب وتأهيل الشباب وكذا كافة شرائح المجتمع لتحذيرهم بمخاطر ظاهرة الهجرة غير الشرعية ومناقشة العوامل الدافعة لها والآثار المترتبة عليها .