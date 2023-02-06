«الصناعات النسيجية»: التهريب والتراخيص والخامات أبرز مشاكل القطاع

قالت غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، إن مشكلات التهريب والتراخيص والخامات، أبرز المعوقات التي تواجه القطاع في الفترة الحالية.

جاء ذلك خلال اجتماع للغرفة برئاسة النائب محمد المرشدي، لاستعراض المقترحات والحلول اللازمة لإزالة التحديات التي تواجه القطاع خلال المرحلة الحالية، بحضور عدد من قيادات ومسؤولي وزارة التجارة والصناعة.

وقال «المرشدي»، في بيان اليوم إن الاجتماع يعد أول الاجتماعات الخاصة بلجنة تنمية قطاع الصناعات النسيجية التي تم الاتفاق على تشكيلها أثناء لقاء ممثلي الغرفة مع المهندس أحمد سمير وزير الصناعة خلال يناير الماضي.

حل مشكلة التهريب ومكافحة المتلاعبين

وأوضح أن أبرز المشاكل التي يجري العمل على حلها حاليا هي مشكلة التهريب من جانب بعض المتلاعبين، وتابع: «غرفة الصناعات النسيجية ليست ضد أي من المصنعين والمصدرين الشرفاء، لكنها ضد المهربين والمتلاعبين، ولن نتنازل عن حماية الأسواق المصرية والصناعة المحلية، ويجب سد الثغرات في القواعد الاستيرادية»، مشددا على ضرورة زيادة المكون المحلي في المنتجات لتحقيق قيمة مضافة وطفرة حقيقية في الصادرات للأسواق الخارجية، وأشار إلى اقتراحه بإجراء دراسة لتحديد النسب المسموح بها، فيما يخص الهالك والفاقد في نظام السماح المؤقت، لتلافي أي ثغرات في هذا الأمر حفاظا على الصناعة المحلية.

زيادة كبيرة في الواردات

وقال المهندس عبد الغني الأباصيري نائب رئيس غرفة الصناعات النسيجية، إن هناك زيادة كبيرة في الواردات، ويجب ضبط هذا الأمر، مشيرا إلى مناقشة ذلك خلال الاجتماع وتم اقتراح أن يتم ربط الواردات بحجم الطاقات الإنتاجية المثبتة في السجل الصناعي للمنشآت، موضحا أنه سيتم أيضا مراعاة إذا كانت بعض المصانع تستورد كميات لتصنيعها للغير في إطار حل هذه الأزمة.

وأوضح الأباصيري أن من أبرز المشاكل المواجهة للقطاع هي أزمة التراخيص الصناعية، لافتا إلى أن المشاركين في اجتماع اللجنة أشاروا إلى ضرورة حل مشكلة تجديد الرخص وخاصة الدائمة حيث تلزم الهيئة المصانع بتقديم وتحديث نفس الأوراق والمستندات كل مرة، لافتا إلى اقتراح بسداد رسوم التجديد مع تقديم الأوراق المتغيرة فقط وليس المستمرة كالسجل التجاري وعقد التملك.