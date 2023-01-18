الأحد المقبل.. وزير التجارة يبحث التحديات التي تواجه قطاع الصناعات النسيجية

‎تعقد غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة النائب محمد المرشدي، اجتماعا هاما مع المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، يوم الأحد المقبل، في مقر الوزارة، لبحث التحديات التي تواجه قطاع الصناعات النسيجية، واستعراض فرص النمو الحالية.

تشغيل الطاقات المعطلة وزيادة الانتاج

‎قال النائب محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية، خلال اجتماع مجلس إدارة الغرفة، أمس الثلاثاء، إنه بناء على طلب الغرفة بعقد اجتماع عاجل مع وزير الصناعة لبحث تحديات القطاع، كانت هناك استجابة من الوزير لعقد هذا اللقاء والاستماع للمشكلات التي يتعرض إليها قطاع الصناعات النسيجية والعمل على تشغيل الطاقات المعطلة وزيادة الانتاج وتعظيم القيمة المضافة في المنتج المحلي.

إيجاد حلول سريعة للمشكلات

‎وأضاف المرشدي أن وزير الصناعة وعد الغرفة بدعوة جميع مسؤولي القطاعات التابعة للوزارة لحضور اللقاء مع مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية لإيجاد حلول سريعة للمشكلات التي تواجه هذه الصناعة الحيوية .

الغرفة مساندة للدولة في الخطوات الاقتصادية

‎وأكد رئيس غرفة الصناعات النسيجية، أن الغرفة مساندة للدولة في الخطوات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها لحل بعض المشكلات التي تعوق القطاع الصناعي أبرزها الخطوة الطيبة من البنك المركزي بعودة العمل بمستندات التحصيل لتنفيذ العمليات الاستيرادية، ومساعي الحكومة الجادة لسرعة الإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج اللازمة للصناعة بالموانئ المصري مؤكداً أن الخامات وقطع الغيار الخاصة بالصناعات النسيجية من ضمن أولويات الحكومة للإفراج عنها خلال المرحلة الحالية.

دعم ومساندة القطاع الصناعي

‎وأشاد المرشدي خلال الاجتماع، بالمبادرة الجديدة التي أطلقها مجلس الوزراء لتمويل النشاط الصناعي والزراعي بقيمة 150 مليار جنيه بفائدة 11% في ظل توجيهات القيادة السياسية بضرورة دعم ومساندة القطاع الصناعي، مطالباً في نفس الوقت بضرورة حل عدد من المشكلات المواجهة لقطاع الصناعات النسيجية والتي تطالب بها الغرفة منذ سنوات لمساعدة المصانع على الانتاج وزيادة قدرتها التنافسية.

تجهيز ورقة عمل بأبرز التحديات

‎ومن جانبه قال المهندس عبدالغني الأباصيري نائب رئيس غرفة الصناعات النسيجية إنه سيتم تجهيز ورقة عمل بأبرز التحديات التي تواجه القطاع لعرضها على وزير الصناعة خلال الاجتماع، مشيرا إلى أنه من المشكلات التي تواجه الصناعات النسيجية ارتفاع أسعار الطاقة للمصانع والتي أدت إلى زيادة تكلفة الانتاج لذلك لابد من إعادة التسعير لمساندة القطاع الصناعي.

تجديد و إصدار التراخيص

‎وأكد أنه سيتم خلال الاجتماع أيضا عرض المشكلات التي يعاني منها المستثمر مع هيئة التنمية الصناعية وخاصة في تجديد و إصدار التراخيص مطالباً بأن يكون اشتراطات الحصول على التراخيص محددة ومنح رخص دائمة للمصانع وعدم التجديد سنوياً لضمان استمرارية عجلة الانتاج.

استراتيجيتها لتنمية قطاع الصناعات النسيجية

‎وقال المهندس محمود الشامي عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية إن الغرفة ستعرض خلال الاجتماع مع وزير الصناعة استراتيجيتها لتنمية قطاع الصناعات النسيجية وآليات تطوير هذا القطاع الحيوي والتي عكفت الغرفة على إعدادها خلال الفترة الماضية.

‎حضر اجتماع مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية، النائب محمد المرشدي رئيس الغرفة، عبدالغني الأباصيري نائب رئيس الغرفة، وأعضاء مجلس الإدارة سمير رياض، محمد نجيب، النائب محمود الشامي، محمد الكاتب، عيسى مصطفى عيسى، هشام غيده، محمد فتحي أبو الفتوح، محمود الفوطي، النائب أحمد الشعراوي، اسلام حمدي أبو العينين، وخالد البحيري المدير التنفيذي للغرفة.