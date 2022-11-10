«رابطة صناع المحلة»: 3 تحديات رئيسية تواجه قطاع الصناعات النسيجية

قال المهندس محمود الفوطي رئيس رابطة صناع المحلة الكبرى، إنَّ هناك 3 تحديات رئيسية تواجه قطاع الصناعات النسيجية خلال المرحلة الراهنة، مشيرًا إلى وجوب طرح الحلول اللازمة لها لتحقيق نهضة كبيرة في صناعة النسيج وتمكّين المصانع من مواصلة العمل والإنتاج للحفاظ على العمالة القائمة لديها، مبينًا أن الرابطة تعتزم مخاطبة مجلس الوزراء للمطالبة بإزالة جميع المعوقات المواجهة لقطاع الصناعات النسيجية.

3 تحديات رئيسية تواجه قطاع الصناعات النسيجية

وأضاف رئيس رابطة صناع المحلة الكبرى، في تصريحات صحفية اليوم، إنَّ التحدي الأول الذي يواجه القطاع هو توقف عدد كبير من شركات ومصانع الغزول التابعة للقطاع العام وتكهين الآلات لحين التطوير، مشيرًا إلى أنَّ ذلك تسبب في خسائر كبيرة للدولة والقطاع الخاص، إذ اتجهت شركات القطاع الخاص للاستيراد وسد العجز في الغزول المحلية، وهو أمر لا يتماشى مع سياسة الدولة حاليًا نحو خفض فاتورة الاستيراد وتعميق التصنيع المحلي من الخامات ومستلزمات الإنتاج.

وأضاف أنَّ التحدي الثاني هو عدم توافر العديد من «نِمر» الغزول الهامة والأساسية لصناعة النسيج، مطالباً بضرورة توجيه الشركات المنتجة للغزول لمراجعة متطلبات السوق من نِمر الغزول وتوفير الاحتياجات الأساسية والمطلوبة من المصنعين.

الشركات الوسيطة تضعف القدرة التنافسية للمنتجات المصرية

وتابع رئيس رابطة صناع المحلة الكبرى أنَّ التحدي الثالث هو وجود شركات وسيطة للتعامل مع القطاع العام، إذ يضيف ذلك تكاليف إضافية فوق السعر الأساسي للغزول والمتمثلة في العمولة الخاصة بالشركة الوسيطة، مؤكّدًا أنَّ ذلك يضعف القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية نتيجة تحمل المصانع أعباء إضافية لا تمت بأي صلة للتكلفة الفعلية للمنتج.

وطالب «الفوطي»، بضرورة إلغاء الوساطة بين المصنعين وشركات ومصانع الغزل بالقطاع العام خاصة وأن هذا النظام غير متبع على مستوى شركات وموردي الغزول بالعالم، مشيدًا بدعم القيادة السياسية للقطاع الصناعي وسعيها لإزالة المعوقات لتعميق الصناعة وزيادة الإنتاج وإتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص للنمو.