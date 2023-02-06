استشاري سلامة مرورية: الرادارات باتت ضرورة للحد من حوادث الطرق

قال الدكتور أيمن الضبع، استشاري السلامة المرورية، إن الرادارات المستحدثة على الطرق كانت ضرورية في ظل توجه الدولة للتوسع في شبكات الطرق في مصر بإمكانات كبيرة، مشددًا على أنها ضرورية لأي شخص تسول له نفسه بأن يتسابق على الطريق.

معدلات حوادث الطرق في مصر انخفضت بشكل كبير جدا

وأضاف استشاري السلامة المرورية خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني: «معدلات حوادث الطرق في مصر انخفضت بشكل كبير جدا، لكن معامل خطورة الحادث زاد، أي أنّ عدد المتوفين مقارنة بعدد المصابين زاد، وبالتالي فإن السرعة هي السبب، وبالتالي فإن وزارة الداخلية توجهت بناء على دراسات، للتركيز على معدلات السرعة على الطرق، ومعدلات الخطورة، والهدف هو حقن الدماء على الأسفلت».

كاميرات الرادار ترصد حركة السيارات بالسعة والزمن والمكان

وتابع استشاري السلامة المرورية أنّ كاميرات الرادار ترصد حركة السيارات بالسعة والزمن والمكان، وحساب متوسط السرعة، والتي يوضع عليها عقوبة في حالة تجاوزها على الطريق، لافتًا إلى أنّ العمل جار على وضع التطبيقات المضبوطة على الأنظمة، عقب الرصد، موضحا أن باب التظلمات مفتوح على المخالفات، ويتم بحثها.