أحمد آدم عبر «آدم شو»: الرادارات بتاخد مخالفات مننا «ما عدا التكاتك»

علق الفنان أحمد آدم على عشوائية التوكتوك، ومخالفته القواعد المرورية، قائلا: «شوفت توكتوك ماشي عكس، أومال الكاميرات والرادارات بتعمل إيه؟ ويجيلك على النت المخالفة بصورتك وأنت ماسك الساندوتش سبب المخالفة بتاكل الساندوتش من غير كاتشب، ولو فيه عيل على حجرك يبقى سبب المخالفة بوس الواوا».

التوكتوك ماسك على الرادار صور؟

أضاف أحمد آدم، أن الغرامات غير مجدية معنا، والتوكتوك يسير عكس الاتجاه، متابعا: «لما التوكتوك قرب مني قولتله ينفع تمشي عكسي؟ وتيجي في وشي؟ قالي خلي بالك فيه رادار قدامك».

وتابع: «مشيت فعلا ولقيت رادار بس لقيت عيل بيفكه، تقريبا فاكر فلوس المخالفات بتبقى جوة الرادار، لأنه بياخد مخالفات مننا عدا التوكتوك مش فاهم ليه؟ اشمعنا التوكتوك اللي مش بيتاخد عليه مخالفات وماشي براحته.. ليكون التوكتوك ماسك على الرادار صور؟ ولا الرادار بيعامل التوكتوك على أنه طفل».

انطلاق برنامج «آدم شو»

وانطلقت أولى حلقات برنامج «آدم شو» على قناة الحياة للفنان أحمد آدم، وفيه تعيد نجم الكوميديا أحمد آدم إلى الشاشة الصغيرة بعد غياب طويل عنها.

ويتناول «آدم شو» في إطار كوميدي ساخر، بعض الظواهر والسلوكيات المجتمعية في حياتنا، وينفرد بكونه البرنامج الكوميدي الوحيد الذي يقدم على القنوات التليفزيونية المصرية في الوقت الحالي.

يمزج «آدم» في البرنامج، بين الاستاند آب كوميدي والأغنيات، إلى جانب استضافته لأشهر نجوم المحتوى الكوميدي على السوشيال ميديا.

ويرصد آدم بطريقة ساخرة، أهم الأحداث التي تفاعل معها الناس على السوشيال ميديا سواء محليا أو عالميا، فضلا عن تقديمه لقوالب كوميدية جديدة يحاكي فيها ما يحدث في العالم.