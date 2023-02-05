السرعات المقررة على الطرق بعد انتشار الرادارات الحديثة.. احذر المخالفات

مع وجود الرادارات الجديدة الموجودة أعلى الطرق السريعة والصحراوية، لالتقاط المخالفات بكل صورها، يهتم الكثير من قائدي السيارات بمعرفة السرعات المقررة على الطرق الدائرية والسريعة والصحراوية، لتفادي المخالفات.

وتستعرض «الوطن» عبر السطور التالية السرعات المقررة على الطرق بعد انتشار الرادارات الحديثة، حسبما أوضحت اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 121 لسنة 2008 في مادتها 49 الحد الأقصى لسرعة المركبات على الطرق كالتالي:

السرعات المقررة على الطرق

1- السرعة داخل المدن:

للمركبات القاطرة للمقطورات وأنصاف المقطورات: 40 كم / الساعة، وباقي أنواع المركبات: 60 كم / الساعة.

و السرعة داخل التجمعات السكنية والصناعية والسياحية: كل أنواع المركبات: 40 كم / الساعة.

والسرعات على الطرق السريعة أو الرئيسية التي تربط المحافظات أو تتبع المحليات والهيئة العامة للطرق والكباري كالتالي:

مركبات قاطرة للمقطورات وأنصاف المقطورات: 60 كم / الساعة، ومركبات النقل: 70 كم / الساعة، و مركبات نقل الركاب: 80 كم / الساعة، وباقي أنواع المركبات والدراجات النارية: 90 كم / الساعة.

السرعات المقررة على الطرق الصحراوية

الطرق الصحراوي وتشمل: (القاهرة - الإسكندرية) و(القاهرة - الإسماعيلية - بورسعيد) و(القاهرة - السويس) و(الإسكندرية - مطروح - السلوم) و(القاهرة - بلبيس) و(وادي النطرون - العلمين) و(القاهرة - الفيوم) تكون كالتالي:

- المركبات القاطرة للمقطورات:70 كم / الساعة، ومركبات النقل: 80 كم / الساعة، و مركبات نقل الركاب: 90 كم / الساعة، و باقي أنواع المركبات (الملاكي): 100 كم / الساعة.

طرق (الإسكندرية الصحراوي - مطروح - والسلوم - العلمين) في شهور الصيف:

- المركبات القاطرة للمقطورات والنقل: 60 كم / الساعة، ومركبات نقل الركاب والدراجات الآلية: 70 كم / الساعة، و باقي الملاكبات (الملاكي): 80 كم / الساعة.

السرعات المقررة على طريق (القطامية - العين السخنة) وطريق (حلوان - الكريمات):

- المركبات القاطرة للمقطورات: 70 كم / الساعة، و مركبات النقل: 80 كم / الساعة، و الأتوبيس والدراجات النارية: 100 كم / الساعة، و مركبات (الملاكي والأجرة): 120 كم / الساعة، و طريق (الزعفرانة - غارب - الغردقة):

- المركبات القاطرة للمقطورات: 70 كم / الساعة، و مركبات النقل خفيف: 80 كم / الساعة، و الأتوبيس والدراجات النارية: 90 كم / الساعة، و مركبات الأجرة: 110 كم / الساعة، ومركبات (الملاكي والأجرة): 110 كم / الساعة

أما السرعات المقررة على طريق (القاهرة / السويس) الصحراوي من الكيلو 19: الكيلو 109:

مركبات نقل الركاب والدراجات الآلية: 100 كم / ساعة، و باقي المركبات (الملاكي): 120 كم / الساعة، وطريق الخدمة: 60 كم / الساعة، وطريق (القاهرة / الإسماعيلية) الصحراوي من الكيلو 33 : الكليو 94:

- مركبات نقل الركاب والدراجات الآلية: 100 كم / ساعة، و باقي المركبات (الملاكي): 120 كم / الساعة، وطريق الخدمة: 60 كم / الساعة.