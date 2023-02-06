ما حقيقة كابلات الكهرباء على جدران المتحف اليوناني الروماني؟.. «الآثار» تجيب

نفت وزارة الآثار، وجود كابلات كهربائية على حائط المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، بعد تداول صفحات على «فيس بوك» لصور قديمة لمتاحف الإسكندرية، تظهر فيها كابلات كهربائية على أحد حوائط الداخلية للمتحف، مع تعليقات تشير إلى أن الصورة من داخل المتحف اليوناني الروماني.

صور الكابلات ليست للمتحف اليوناني الروماني

وكشفت الإدارة العامة للأزمات والكوارث بوزارة الآثار، في بيان منذ قليل، عن أن الصور ليست للمتحف اليوناني الروماني، بل ترجع إلى كاتدرائية باليرمو في إيطاليا.

لماذا توجد كابلات كهربائية على جدران كاتدرائية باليرمو

وأوضحت أن الصور المتداولة جرى نشرها بعدة مواقع إيطالية، في سبتمبر 2020، إذ أثارت الجدل هناك بسبب تشويهها لشكل الكاتدرائية، ووجرى تركيبها قبل نحو نصف قرن، وستزال خلال أعمال الترميم.

وأوضح البيان، أن المتحف اليوناني الروماني من أهم معالم الإسكندرية، وجرى افتتاحه في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني، عام 1992، بهدف حفظ الآثار المكتشفة في المحافظة.