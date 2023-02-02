متحف المجوهرات الملكية يعرض قطعا أثرية فريدة للملك فاروق لأول مرة

افتتح متحف المجوهرات الملكية، أمس، معرضا موقتا جديدا بعنوان «أدوات الزينة في أسرة محمد على»، واحتوى المعرض على مقتنيات خاصة بالملك فاروق تعرض لأول مرة، وتضم المجموعة الأولي طقم أدوات زينة مكونة من أربعة وعشرون قطعة، تم عرض 13 قطعة منهم مصنوعة من الكريستال والفضة ومطلية بالذهب.

المعرض مستمر حتي شهر أبريل

وقامت رئيس قسم المعارض بشرح المقتنيات المعروضة بالمتحف شرحا تفصيليلا، سواء من الناحية التاريخية أو الأثرية ويستمر المعرض حتي نهاية شهر أبريل.

عرض مقتنيات الأسرة العلوية

وأقيم متحف المجوهرات الملكية لعرض مقتنيات الأسرة العلوية، التي أنشأها محمد على باشا، وحكمت مصر لأكثر من 150 عاما من عام 1805 حتى عام 1952، فيتم عرض الممتلكات التي جمعتها العائلة طوال فترة حكمها في جميع قاعات القصر الرائعة، ومن أبرز هذه القطع قلادة مطعمة بالألماس والزمرد لمحمد علي، بالإضافة إلى رقعة شطرنج ومناظير ذهبية مرصعة بالألماس والياقوت، وأكواب ذهبية مطعمة بالأحجار الكريمة، كما يتم عرض المجوهرات المبهرة المصممة لملكات وأميرة العائلة المالكة.