«البيئة العالمي»: يجب إجراء مسح شامل للأبنية المهددة بالسقوط في الدول العربية

قال الدكتور دوميط كامل، رئيس حزب البيئة العالمي، إن هناك ضرورة لخلق حالة الجاهزية الكاملة للتعامل مع كل الكوارث الطبيعية، إلى جانب وجود مسح شامل للأبنية كافة من أجل التعرف على إمكانية تحملها وتحديد المباني المهددة بالسقوط، مشيرا إلى أن هناك عدة مدن مهددة بالسقوط السريع للغاية بالمنطقة العربية حال تعرضها لزلزال تخطى قوته 6 درجات على مقياس ريختر.

هدفنا معرفة أدق التفاصيل عن المواضيع الكارثية

وأضاف «كامل»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «اكسترا نيوز»، إن الهدف معرفة أدق التفاصيل عن الأماكن الكارثية التي تدفع الشعوب ثمنها، ذاكرًا أن هناك أكثر من 1000 مبنى مهدد بالسقوط في مدينة طرابلس اللبنانية جراء أي زلزال يتخطى الـ 6 درجات، لافتًا إلى أنه حتى اليوم لم يتم اتخاذ أي إجراءات بشأن ذلك.

هناك أبنية مقاومة للزلازل بلبنان

وتابع رئيس حزب البيئة العالمي، أن المناطق الموجودة على نفس الفالق الزلزالي خطر ومهددة أيضًا بدرجة كبيرة للغاية، ومن الممكن حدوث هزات ارتدادية بنفس القوة أو أكثر أو أقل بها، لافتًا إلى أن هناك أبنية في لبنان مصممة حديثًا لا تؤثر عليها الزلزال حتى لو وصلت قوتها إلى 9 درجات، داعيًا دول شرق المتوسط ودول المنطقة العربية بما فيها مصر بضرورة اتخاذ قرارات حول إجراء مسح شامل للأبنية التي لديها، إلى جانب قيام وزارة البيئة بإجراء دراسات كاملة عن كل الأبنية وخطر سقوطها.