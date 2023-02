فيديوهات ترصد منشآت مدمرة في عدة مدن تركية بسبب الزلزال

انتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لمنشآت مدمرة في عدة مدن جنوب شرق تركيا، جرّاء الزلزال القوي الذي ضرب البلاد في الساعات الأولى من صباح اليوم، وشعر به سكان دول أخرى، وفقا لشبكة «سكاي نيوز عربية».

ورصد مراسل وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس» في مدينة ديار بكر، الواقعة بجنوب شرق البلاد، مبنى منهار، ورجال إنقاذ يسعون إلى انتشال الضحايا من تحت الأنقاض، فيما شارك الأتراك، عبر «تويتر»، هويات وأماكن الأشخاص المحاصرين تحت الأنقاض في مدن عديدة جنوب شرق البلاد.

Death toll between Turkey-Syria following 7.8 MAG earthquake rises to 305 with more than 1,400 reporters injured.



Thousands feared dead.pic.twitter.com/HSmaEh61UF