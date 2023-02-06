فيديوهات ترصد منشآت مدمرة في عدة مدن تركية بسبب الزلزال

انتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لمنشآت مدمرة في عدة مدن جنوب شرق تركيا، جرّاء الزلزال القوي الذي ضرب البلاد في الساعات الأولى من صباح اليوم، وشعر به سكان دول أخرى، وفقا لشبكة «سكاي نيوز عربية».

رجال الإنقاذ يسعون إلى إخراج الأشخاص المحاصرين تحت الأنقاض

ورصد مراسل وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس» في مدينة ديار بكر، الواقعة بجنوب شرق البلاد، مبنى منهار، ورجال إنقاذ يسعون إلى انتشال الضحايا من تحت الأنقاض، فيما شارك الأتراك، عبر «تويتر»، هويات وأماكن الأشخاص المحاصرين تحت الأنقاض في مدن عديدة جنوب شرق البلاد.

Death toll between Turkey-Syria following 7.8 MAG earthquake rises to 305 with more than 1,400 reporters injured.



Thousands feared dead.pic.twitter.com/HSmaEh61UF — Citizen Free Press (@CitizenFreePres) February 6, 2023

مخاوف بشأن وجود مزيد من الضحايا

كما نقلت قناة «تي آر تي» التركية الإخبارية، عن رئيس بلدية أضنة، زيدان كارالار، قوله إن مبنيين دمرا، في حين ذكرت قناة «إن تي في» التركية الخاصة أن مباني في مدن عديدة جنوب شرق تركيا، بما في ذلك أديامان وديار بكر، دُمرت جراء الزلزال، الأمر الذي أثار مخاوف بشأن وجود مزيد من الضحايا.

وفي سياق متصل، قال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، لقناة «خبر ترك»، إن جميع الفرق في حالة تأهب، وتم إصدار إنذار من المستوى الرابع، وهذا نداء من أجل تقديم مساعدة دولية.

Desperate rescue attempts are underway in Diyarbakır.



A boy is pulled from the rubble. pic.twitter.com/i3TxLRhxEJ — Citizen Free Press (@CitizenFreePres) February 6, 2023

سقوط قتلى وجرحى

وكان زلزال بقوة 7.4 درجة على مقياس ريختر، ضرب جنوب تركيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم، دفع المواطنين إلى الخروج إلى الشوارع المغطاة بالثلوج في حالة ذعر وقلق، كما شعر به سكان قبرص ولبنان وسوريا والأردن والعراق ومصر، وتسبب في سقوط ضحايا وجرحى، وانهيار المباني، وقال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض إن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات قرب مدينة كهرمان مرعش.