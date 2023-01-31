وزير البيئة الأردني لقناة القاهرة الإخبارية: التغير المناخي قضية عالمية تؤثر على المنطقة العربية

قال الدكتور معاوية خالد الردايدة، وزير البيئة الأردني، إنَّ التغير المناخي قضية عالمية تؤثر على كوكب الأرض، خصوصًا على منطقتنا العربية، موضحًا أن أحد التأثيرات التي شهدتها الأردن قلة هطول الأمطار، كما أنه أثر بشكل كبير على حصة الفرد في المياه، وظهر ذلك جليًا السنوات الماضية.

حصة المواطن الأردني من المياه انخفضت

وأضاف «الردايدة»، خلال مقابلة له مع الإعلامية أمل الحناوي، في برنامج «عن قرب»، الذي يعرض على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن حصة المواطن الأردني من المياه انخفضت منذ السبعينيات حتى الآن لتصل إلى 23%، بسبب زيادة عدد السكان وموجات اللجوء وارتفاع درجة الحرارة، ما أثر على النواحي الاقتصادية.

مشروع «الناقل الوطني» يوفر 300 مليون متر مكعب من المياه في السنة

وأشار وزير البيئة الأردني، إلى أنَّ مشروع «الناقل الوطني» يوفر 300 مليون متر مكعب من المياه في السنة، فضلًا عن مشروعات الحصاد المائي وإجراءات تنفذها وزارة المياه من أجل تقليل الفاقد بالشبكات، مشيرًا إلى أن جني ثمار مشروع الناقل الوطني ستكون بعد سنوات.