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جنوب سيناء: غرفة العمليات لم تتلق أي بلاغات بشأن الزلزال

كتب:

حماده الشوادفي
09:41 ص | الإثنين 06 فبراير 2023
الدول التي تأثرت بالزلزال الذي وقع فجر اليوم

الدول التي تأثرت بالزلزال الذي وقع فجر اليوم

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن الزلزال الذي ضرب عدة دول فجر اليوم الاثنين لم يشعر به سكان المحافظة.

وأكد «فودة» لـ«الوطن»، أن غرفة عمليات المحافظة لم تتلق أي بلاغات بشأن الزلزال الذي أسفر عن وقوع خسائر فادحة في سوريا، لكنه لم يؤثر على المحافظة، ولم يتم رصد أي تأثير في المدن من رأس سدر حتى طابا.

زلزال شمال رفح

ونشر المعهد القومي للبحوث الفلكية بيانا، فجر اليوم، ذكر فيه أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد، سجلت هزة أرضية علي بعد 691 كيلو مترا شمال رفح بمقياس 7.7 ريختر.

وأكد «فودة»، رفع درجة الاستعداد القصوى بكل القطاعات بالمحافظة، تحسبا لحدوث زلازل أخرى أو توابع لها.

زلزال مدينة الطور

يُذكر أن مدينة طور سيناء تعرضت إلى هزة أرضية في نهاية ديسمبر الماضي، بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر، ولم تسفر عن أي إصابات أو خسائر.

 

 

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