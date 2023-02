أديل تبكي في حفل Grammy awards.. وتهدي الجائزة لنجلها

فازت المغنية البريطانية أديل، بجائزة أفضل أداء بوب منفرد في حفل Grammy awards بنسخته الـ65، عن أغنيتها Easy on Me، وهي الفئة التي تنافس فيها هاري ستايلز عن أغنية As It Was، وستيف لاسي عن Bad Habit، ودوجا كات عن Woman، وباد باني عن Moscow Mule، إضافة إلى ليزو عن أغنيتها About Damn Time.

وأهدت أديل جائزة Grammy awards في فئة أفضل أداء منفرد، لنجلها أنجيلو، خلال كلمتها التي ألقتها على المسرح، وبدأتها بشكر دواين جونسون «ذا روك»، الذي أعلن فوزها بالجائزة، كما وجّهت الشكر لعائلتها وجمهورها، وتابعت: «كنت أتطلع إلى القدوم هنا الليلة.. أريد فقط أن أهدي هذا إلى ابني.. أنجيلو»، وفقا لما نشره موقع مجلة «بيبول» الأمريكية.

أديل تتحدث عن نجلها في حفل Grammy awards: متواضع وكريم ومحب

وقالت أديل خلال حفل Grammy awards، إنّ صديقها ريتش باول نصحها ألا تبكي حال فوزها بالجائزة، لكنها لم تستطيع السيطرة على مشاعرها، متابعة: «ولكن ها أنا أبكي»، وعادت للحديث عن نجلها البالغ من العمر 10 أعوام، قائلة إنّها كتبت المقطع الأول من الأغنية التي تتحدث عن طلاقها الذي سيتسبب في تغيّر حياة ابنها: «لم يكن سوى متواضع وكريم ومحب لي طوال الوقت».

رصيد أديل يرتفع لـ15 جائزة Grammy awards

ولم تكن تلك المرة الأولى التي تفوز فيها أديل بجائزة Grammy awards، حيث ارتفع رصيد جوائزها لـ15 جائزة، بينها جائزة ألبوم العام الذي حصلت عليها العام الماضي عن ألبومها «25»، وذلك من إجمالي 25 ترشيحا لجائزة جرامي على مدار مسيرتها الفنية.