القائمة الكاملة لجوائز Grammy awards.. وبيونسيه الأكثر فوزا

أسدل الستار خلال الساعات الماضية على النسخة الـ 65 من حفل توزيع جوائز Grammy awards، الذي احتفى بأبرز الإنتاجات الغنائية والنجوم على مدار عام 2022، ووالذي شهد تكريم الموسيقيين والمتخصصين في الصناعة الذين رحلوا عن عالمنا في العام الماضي،

وحصد عددا من النجوم أكثر من جائزة في حفل توزيع جوائز Grammy awards، بينهم بيونسيه التي فازت بـ4 جوائز، ليصل إجمالي الجوائز التي حصدتها في مسيرتها المهنية إلى 32 جائزة، حطّمت بها الرقم القياسي لأكبر عدد من جوائز جرامي لأي فنان.

حفل توزيع جوائز Grammy awards

وفازت مطربة الجاز الشابة سمارة جوي، بجائزة أفضل فنانة جديدة، وبكت الفتاة البالغة من العمر 23 عامًا، قائلة: «فزت بأحد أكبر جوائز جرامي لمجرد كوني أنا»، على حد تعبيرها، بينما حصلت براندي كارليل على 3 جوائز «أفضل ألبوم - أمريكانا»، و«أفضل أداء روك» و«أفضل أغنية روك»، بينما حصدت هاري ستايلز، جائزتي تسجيل العام وألبوم العام عن Harry's House.

القائمة الكاملة لجوائز Grammy awards

- تسجيل العام: About Damn Time لـ ليزو.

- ألبوم العام: Harry's House لـ هاري ستايلز.

- أغنية العام: Just Like That لـ بوني رايت.

- أفضل فنان جديد: سمارة جوي.

- أفضل ألبوم بوب: Harry's House لـ هاري ستايلز.

- أفضل أداء بوب منفرد: Easy on Me لـ أديل.

- أفضل أداء بوب ثنائي/ مجموعة: Unholy لـ سام سميث وكيم بيتراس.

- أفضل ألبوم بوب تقليدي: Higher لـ مايكل بوبليه.

- أفضل تسجيل رقص / رقص إلكتروني: Break My Soul لـ بيونسيه.

- أفضل ألبوم رقص إلكتروني: Renaissance لـ بيونسيه.

- أفضل ألبوم روك بديل: Wet Leg.

- أفضل أفضل أداء R&P: أغنية HRS & HRS لـ موني لونج.

- أفضل ألبوم معاصر: Gemini Rights لـ ستيف لاسي.

- أفضل أداء R&P تقليدي: Plastic Off the Sofa لـ بيونسيه.

- أفضل أغنية R&P: لـCuff It بيونسيه.

- أفضل ألبوم R&P لـBlack Radio III روبرت جلاسبر.

- أفضل أداء راب: The Heart Part 5 لـ كندريك لامار.

- أفضل ألبوم راب Mr. Morale & the Big Steppers لـ كندريك لامار.

- أفضل تعاون في عمل راب: Wait For U بين دريك والمغني النيجيري تيمس.

- أفضل أغنية راب: The Heart Part 5.

- أفضل أغنية مصورة: All Too Well: The Short Film لـ تايلور سويفت.

- أفضل فيلم موسيقي: Justin Bieber: Our World.

- أفضل موسيقى تصويرية لعمل مرئي: فيلم الرسوم المتحركة Encanto.

- أفضل كتاب صوتي: Finding Me لـ فيولا ديفيس.