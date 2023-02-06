أستاذ علاقات دولية: زيارة رئيس كرواتيا لمصر نقلة نوعية في علاقات البلدين

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن زيارة رئيس كرواتيا لمصر مهمة للغاية، وتأتي في إطار الزخم الكبير التي تشهده السياسة الخارجية المصرية متخذة بُعد جديد مبني على الشراكة الاستراتيجية في ظل تنويع مصر لسياساتها الخارجية وتوسيع شراكاتها مع كثير من الدول.

وأضاف «فارس»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أن زيارة رئيس كرواتيا لمصر ستحقق نقلة نوعية في العلاقات المصرية الكرواتية على اعتبار اكتساب تلك العلقات لأهمية كبرى في ظل حرص الجانبين على مواصلة العمل وتطوير وتعزيز هذه العلاقات.

زيارات متتابعة بين البلدين

ولفت أستاذ العلاقات الدولية، إلى أن كرواتيا عضو رئيسي في الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية، لافتا إلى تنظيم زيارات متتابعة بين البلدين وزخمًا حقيقيا في العلاقات المصرية الكرواتية، وكان هناك اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الكرواتي لنظيره المصري، إلى جانب زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري لكرواتيا عام 2019، فضلًا عن لقائه مع نائبة رئيسة الوزراء الكرواتية عام 2017 على هامش قمة الاتحاد الأفريقي.

زخم كبير في العلاقات بين البلدين

وتابع «فارس»، أن الزخم الكبير بين البلدين ينعكس بشكل كبير من خلال دبلوماسية رئاسية وقيادة سياسية رشيدة وحكيمة تسعى إلى خلق شراكات فعلية مع الكثير من الدول على اعتبار أن كرواتيا تمثل شرق أوروبا، لافتا إلى أن هناك زخمًا حقيقًا خاصة مع شرق أوروبا من قِبل القيادة السياسية المصرية ممثلة في دبلوماسية رئاسية من خلال مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة «فيشجراد»، كأول رئيس عربي شرق أوسطي يشارك في هذه القمة.