وزير الأوقاف: الدولة تعيش عصرا ذهبيا وتشهد خطابا دينيا منضبطا

دعا الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الأسر المصرية إلى الذهاب إلى المساجد، موضحا أنه في فترات سابقة هجر الناس المساجد نتيجة لاختطاف بعضها على أيدي أصحاب الأفكار المتشددة وقوى التطرف، ما نجحنا في مواجهته في الجمهورية الجديدة.

دور المساجد في مصر

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة أن كل المساجد في مصر تقوم بدور ديني وتوعوي لكل أفراد الأسرة المصرية.

وقال خلال الجلسة العامة المنعقدة بمجلس الشيوخ لمناقشة الدراسة البرلمانية الخاصة بظاهرة العنف الأسري: «ندرك أن عودة الناس للمسجد هو عودة للأخلاق والقيم».

وأضاف: «الدولة المصرية تعيش في عصر ذهبي، وتشهد خطابا دينيا منضبطا، ونحن جادين فس تفعيل الوازع الإيمانس لدى الشباب والأطفال، وعودة الناس للمساجد بقوة عودة الأخلاق».

دور الواعظات في الفترة الماضية

وشدد وزير الأوقاف على الدور الذي يجرى الآن لعودة الأسر إلى المساجد لحفظ القرأن والاستماع إلى شرح الأحاديث النبوية، مبينا إلى الدور الكبير الذي لعبته الواعظات في الفترة الماضية فى جميع أنحاء الجمهورية.

وأوضح وزير الأوقاف إلى وجود 845 مقرأة، قائلا: «نشرنا طرحنا بعض مقارئ الأئمة عبر موقع الوزارة، وحققت مشاهدات وصلت لنحو مليوني مشاهدة».

وتابع: «لدينا 2900 مقرئة يوم الجمعة، ليس لمجرد الحفظ، وإنما تتصمن الشرح والتفسير».