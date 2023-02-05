«الأوقاف»: 58 دولة تشارك في المسابقة العالمية للقرآن الكريم (فيديو)

قال الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إنّ المسابقة العالمية للقرآن الكريم التي بدأت فعالياتها أمس السبت، يشارك بها متسابقون من 58 دولة حول العالم، مؤكدا أنّ المشاركة الكبيرة تأتي بسبب حيدة وشفافية المسابقة، حيث يتم إعلان النتيجة أثناء وجود المتسابقين.

المسابقة العالمية للقرآن الكريم

وأضاف رئيس القطاع الديني في وزارة الأوقاف، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «في كل سنة، يستحدث وزير الأوقاف أفرع جديدة جدا، في هذا العام لدينا 8 أفرع، مثل الأسرة القرآنية، حيث يحفظ أكثر من فرد في الأسرة القرآن الكريم، لدينا 3 أسرة اليوم سنختبرها ونجري التصفية النهائية لها».

فرع جديد للقراءات القرآنية

وتابع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف: «لدينا فرعا جديدا للقراءات القرآنية، مثل المحفظ المثالي، إضافة إلى فرع خاص لذوي الهمم، وفرع خاص بالنشء»، لافتا إلى أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجّه بزيادة المكافآت بحد أدنى 100 ألف جنيه.