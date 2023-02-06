«الأوقاف»: انطلاق الفرع الثالث في المسابقة العالمية للقرآن الكريم

انطلقت قبل قليل اللجان الامتحانية الشفوية للمتسابقين في الفرع الثالث بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم التاسعة والعشرين تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يشمل حفظ القرآن الكريم مع تفسيره وتطبيقات مباحث علوم القرآن الكريم.

المسابقة العالمية للقرآن الكريم 2032

وتشترط المسابقة في هذا الفرع ألا يزيد سن المتسابق عن 45 عامًا، بجائزة قدرها 150 ألف جنيه، وهو متاح لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم فى تخصص التفسير وعلوم القرآن، ومفتوح لهم ولغيرهم ويتنافس فيها 11 متسابقا ومن المقرر استمرار اللجان الامتحانيه لهم حتى الثانية عشر ظهرا.

ويتلو ذلك الفرع الرابع، والذي يشمل حفظ القرآن الكريم بالقراءات السبع، مع توجيه هذه القراءات، بشرط ألا يزيد السن عن 50 عامًا، بجائزة قدرها 150 ألف جنيه، ويتنافس فيها 10 متسابقين، وأكدت وزارة الأوقاف أن الجائزة الأولى 150 ألف جنيها، و الجائزة الثانية ستكون 100 ألف جنيه.

الفرع الثالث بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم

ومن المقرر أن يمتحن المتسابقون في الفرع السادس وهم ذوو الهمم ويشترط حفظ القرآن الكريم مع فهم معانيه ومقاصده العامة، بشرط ألا يزيد السن عن 35 عامًا، وجائزة قدرها 100 ألف جنيه، وعددهم 5 متسابقين في فهم مقاصد القرآن الكريم.

أما الفرع السابع في المسابقة والذي سيتم امتحانهم اليوم من الثالثة والنصف وحتى السادسة والنصف هم الناشئة، وعددهم 4 متسابقين، في فهم مفردات القرآن الكريم وتفسير جزء عم.

جدير بالذكر أنه يشارك في المسابقة 108 متسابقا، من 58 دولة حول العالم، وتبلغ القيمة الكلية لجوائز المسابقة 2 مليون جنيه، بحد أدنى للجائزة 150 ألف جنيها.