تعرف على الوظائف الخالية بوزارة الأوقاف وطرق التقديم.. تقبل مؤهلا متوسطا

كشف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عبر صفحته الرسمية على موقع «فيس بوك»، وجود وظائف خالية بوزارة الأوقاف، تختص بالمحافظة على المسجد والعمل على النظافة المستمرة.

وأوضح جمعة، تفاصيل الوظائف الشاغرة بوزارة الأوقاف، إذ تحتاج إلى 1000 عامل مسجد، يختصون بالمحافظة على المسجد والعمل على النظافة المستمرة ضماناً لإظهار الصورة اللائقة بالمسجد بما يتواءم مع المظهر الحضاري وفق الخطة الاستراتيجية للوزارة في مجال نشر الدعوة الإسلامية.

المهارات الفنية والأساسية للمتقدمين إلى وظائف وزارة الأوقاف

وجاءت المهارات الفنية والأساسية اللازمة للمتقدمين إلى وظائف وزارة الأوقاف كالآتي:

- الانضباط والالتزام وحسن استخدام وقت العمل.

- الالتزام بأخلاقيات العمل والسلوك القويم.

شروط التقدم إلى وظائف وزارة الأوقاف

وجاءت شروط التقدم إلى وظائف وزارة الأوقاف كالآتي:

- يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عاما

- مؤهل أقل من المتوسط «إعدادية عامة، وإعدادية أزهرية».

- سداد مبلغ مقداره 24 جنيهاً للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بكل فروع البنوك الآتية «البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة»، والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكل محافظات الجمهورية على حساب الجهاز رقم «9/450/781200حـ» حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية بخلاف مصروفات الإيداع.

المستندات المطلوبة للتقدم إلى وظائف وزارة الأوقاف

- الصورة الشخصية.

- الرقم القومي وجه أول سارية.

- الرقم القومي وجه ثانٍ سارية.

- المؤهل الدراسي.

- المؤهل الأعلى إن وجد.

- إيصال الإيداع البنكي.

- الموقف من الخدمة العسكرية.

- شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حال الإعاقة.

- صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة الأوقاف «وجهين بحسب الأحوال».

كيفية التقديم إلى وظائف وزارة الأوقاف وموعد الانتهاء

أشار الدكتور مختار جمعة، إلى أنه يتم التقديم إلى وظائف وزارة الأوقاف، إلكترونياً عن طريق الضغط على تقديم طلب وملء الإستمارة الإلكترونية عبر بوابة الوظائف الحكومية، وذلك بداية من 15/3/2023 حتى 2023/03/30، مع ضرورة الاحتفاظ برقم التسجيل الخاص بك بعد إتمام عملية التسجيل، مع ضرورة رفع جميع المرفقات بالألوان وبصيغة «JPJ»، وأن لا يتعدي حجم الملف 1 ميجا والتأكد من المرفقات قبل تحميلها حيث في حال ثبوت عدم صحتها يتم رفض الطلب، ويجب عدم البدء في إدخال البيانات إلا بعد استيفاء المستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقررة والحصول على إيصال الإيداع، ويجب التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقاً للثابت ببطاقة الرقم القومي.