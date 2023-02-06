دبلوماسي سابق: مصر توسع نطاق العلاقات الخارجية في كل الجهات

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر تفرد أجنحة العلاقات الخارجية في كل الجهات شمالًا وجنوبا وشرقا وغربا منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أن شرق أوروبا كانت شريكا تجاريا واقتصاديا مهما، خاصة في يوغوسلافيا القديمة، ذاكرًا أن الانفصالات التي حدثت في يوغوسلافيا برئاسة الرئيس «تيتو»، جعلتها تنقسم إلى عدة دول منها كرواتيا.

عراقة العلاقات بين مصر ويوغوسلافيا

وأكد «بيومي»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «اكسترا نيوز»، على عراقة وأصالة العلاقات بين مصر ويوغوسلافيا على مر العصور خاصة منذ فترة الرئيسين «تيتو» و«جمال عبدالناصر»، مشيرًا إلى أنه خلال عهدي الرئيسين السابقين جمال عبدالناصر ومحمد أنور السادات، كان بين مصر وكلا من يوغوسلافيا والهند ما يُسمى بالاتفاق الثلاثي الخاص بالتجارة الحرة أي التصدير والاستيراد دون عوائق أو جمارك، مؤكدًا أصالة وعراقة العلاقات بيننا على مر العصور.

استعادة كل العلاقات القديمة مع كرواتيا

وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أنها فرصة جيدة لاستعادة هذه العلاقات مرة أخرى، كما أن سياسية مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح االسيسي تحرص على استعادة كل الملفات والعلاقات القديمة مع كرواتيا، والتي تعطلت نتيجة تحول كل دول أوروبا الشرقية من النظام الشيوعي إلى نظام الاقتصاد الحر، موضحا أن كرواتيا دولة مطلة على البحر المتوسط وبالتالي فإن وسائل المواصلات بيننا وبينهم بسيطة.