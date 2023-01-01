كرواتيا تعتمد العملة الأوروبية الموحدة «اليورو» عملة لها

اعتمدت السلطات الكرواتية العملة الأوروبية الموحدة «اليورو» عملة لها، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي الساعة 1 صباح فجر اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة، ودعت كرواتيا الدولة الواقعة في منطقة البلقان عملتها «الكونا» لتصبح الدولة الـ20 في «منطقة اليورو».

وقالت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية،إن كرواتيا، ستنضم أيضا لـ«منطقة شنجن» التي تتيح لأكثر من 400 مليون شخص التنقل بدون تأشيرات بين دولها ليرتفع عدد دول المنطقة إلى 27 دولة.