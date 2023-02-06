رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الأمطار في المنوفية

واصلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية الاستعداد لهطول الأمطار، بناء على تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

رفع حالة الطوارئ في كل فروع الشركة بالمنوفية

ووجه الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، برفع حالة الطوارئ بجميع الأفرع التابعة للشركة لمواجهة الموجة المحتملة من السيول والأمطار، والتأكيد على جاهزية شبكات ومحطات الصرف الصحي، واستمرار تمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض لتراكمات المياه حتى لا تؤثر على انتظام الحركة المرورية.

استعدادات شركة مياه المنوفية لسقوط الأمطار

وأكد «نجيب»، وضع خطه شاملة استباقية لتطهير شبكات الصرف الصحي وبلاعات الصرف وصفايات المطر لاستقبال مياه الأمطار، وكذلك رفع الأتربة عنها، لمنع تجمع مياه الأمطار في الشوارع والميادين، وعدم إعاقه حركة السير للمواطنين وتجنبا لإعاقة حركة السيارات.

وطالب رؤساء الأفرع بضرورة التواجد الميداني والجاهزية القصوى لمجابهة الأمطار المحتملة، مشيرًا إلى توفير معدات جاهزة لشفط المياه وتطهير جميع المناطق على مستوى المحافظة للاستعداد لمواجهة موسم الأمطار بالتنسيق الكامل مع غرفة عمليات المحافظة وشركة الكهرباء.

حالة الطقس اليوم في المنوفية

وتشهد محافظة المنوفية خلال طقس اليوم الاثنين، سقوط أمطار خفيفة على بعض المدن والقرى في المحافظة، مع نشاط للرياح وانخفاض في درجات الحرارة وغيوم كثيفة في السماء.