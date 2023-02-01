«الصحة» توضح طرق الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية

حرصت وزارة الصحة والسكان على تقديم روشتة علاجية للمواطنين للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة وفقا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

الوقاية من أمراض القلب

وقالت وزارة الصحة والسكان، في تقرير رسمي لها، للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية يمكن الوقاية من خلال الابتعاد عن تعاطي التبغ، والسمنة والخمول البدني، وتعاطي الكحوليات، والبعد عن النظام الغذائي غير الصحيح.

وفي سياق متصل، أوضحت وزارة الصحة والسكان، أن نصف ساعة يوميا من النشاط البدني المنتظم يمكن أن تعمل على حماية الشخص من الإصابة بمرض السكري.

مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، داعية المواطنين إلى الذهاب والحصول على الخدمات الطبية التابعة لها والاطمئنان على صحتهم.

وقالت الوزارة لمعرفة أماكن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة يمكن التواصل من خلال الخط الساخن 15335، مشيرة إلى تزويد مقاعد الخط الساخن للرد على كل التساؤلات والاستفسارات المختلفة من المواطنين.

وطمأنت وزارة الصحة والسكان المواطنين بشأن توافر كل البروتوكولات العلاجية المتعلقة بالمرض بمختلف حالاتهم المرضية داخل المستشفيات والمبادرات الصحية، مؤكدة أن المواطن لا يتحمل أي أعباء مالية في المبادرات الصحية، بداية من رحلة الكشف وحتى العلاج.