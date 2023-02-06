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رئيس كرواتيا: نسعى لتقديم خبراتنا في مجال السياحة إلى مصر

كتب:

محمود البدوي
03:07 م | الإثنين 06 فبراير 2023
مؤتمر صحفي بين الرئيس السيسي ونظيرة الكرواتي

مؤتمر صحفي بين الرئيس السيسي ونظيرة الكرواتي

تقدم الرئيس الكرواتي زوران ميلانوفيتش، بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال في مصر، واصفًا مصر بـ«البلد الأمين والساحر»، مضيفًا أنَّ «الرئيس السيسي خلال المحادثات ذكر جميع الأشياء التي تحدثنا عنها،  أريد أن أزيد أن من بين المجالات التي نستطيع أن نتعامل معها هي السياحة».

وأضاف «ميلانوفيتش»، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنَّ كرواتيا قامت بالاستثمار في مجال السياحة، «كرواتيا دولة عظيمة فيما يخص السياحة، وأريد أن أقدم خبراتنا لمصر في هذا المجال».

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