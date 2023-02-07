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«حياة كريمة» تعيد بناء منزل انهار على أسرة بالجيزة: تسليمه في أسرع وقت

كتب:

محمد أباظة
07:10 ص | الثلاثاء 07 فبراير 2023
حياة كريمة تعيد بناء المنزل

حياة كريمة تعيد بناء المنزل

تواصل مبادرة حياة كريمة جهودها في الرصد الميداني لجميع المحافظات التي تعمل فيها المبادرة الرئاسية للارتقاء بمستوى معيشة الأهالي والمواطنين، وذلك عن طريق تقديم المشروعات التنموية والخدمية لهم.

ومن خلال الرصد الميداني في محافظة الجيزة، رصدت مؤسسة حياة كريمة، إحدى الحالات التي انهار منزلها عليها وبداخله أسرة كامة، وذلك في قرية وردان التابعة للجيزة، وتم نقل الأب للمستشفى لتلقي العلاج والرعاية الصحية اللازمة، بينما الأطفال خرجوا بدون إصابات خطيرة. 

تحرك فوري لإعادة بناء منزل منهار

ومع رصد مؤسسة حياة كريمة لما حدث لهذه الأسرة، جاء التحرك على الفور، إذ تم عمل مقايسة للمنزل، وتم البدء على الفور في أعمال بناء المنزل، وتشطيبه حتى يتم تسليمه في أسرع وقت، ومن المقرر الانتهاء منه كاملا في أسرع وقت ليكون جاهزا لعودة الأسرة له.

هدف مبادرة حياة كريمة تحسين حياة المواطنين

وتستهدف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، تحسين حياة المواطنين في القرى النائية التي تعاني نقص الخدمات، وذلك من خلال إطلاق القوافل الطبية بالمناطق البعيدة والمحافظات الحدودية، والتي تشمل الكشف والعلاج في جميع التخصصات الطبية بالمجان، فضلا عن تدشين المستشفيات لمنع انتشار الأمراض داخل المراكز والنجوع.    

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.