هدوء حركة بيع «الموبيليا الدمياطي».. و«الغرف التجارية»: الأسعار مناسبة لمحدودي الدخل

استقرت أسعار الأثاث بشكل ملحوظ، وسط هدوء حركة البيع، بحسب أعضاء شعبة الأثاث في الغرفة التجارية، الذين أكدوا أنّ أسعار الأثاث تناسب متوسطي الدخ، حيث يتراوح سعر غرفة النوم بين 30 و40 ألف جنيه، والصالون من 30 إلى 35 ألف جنيه، والسفرة من 35 إلى 40 ألف جنيه، والأنتريه بين 18 و25 ألف جنيه، وغرف لأطفال بين 15 و25 ألف جنيه.

وقال سامح السرجاني، عضو شعبة الأثاث في دمياط، لـ«الوطن»، إنّ الأسعار مناسبة لمحدودي الدخل، موضحا أنّ تنوع المنتجات وجودتها أتاح للعميل إمكانية اختيار السعر المناسب له بأشكال وخامات مميزة.

سعر فرش البيت

وأشار عضو شعبة الأثاث، إلى «فرش البيت»، من نوم وصالون وأنتريه وسفرة وأطفال يتراوح تكلفته بين 130 و150 ألف جنيه، مؤكدا أنّ الأمر يختلف حسب الخامات وتفاصيل الأشكال المطلوبة، وجميع أنواع الخشب طبيعية ومستوردة.