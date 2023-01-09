«تنمية المشروعات»: خصومات وتقسيط لمنتجات معرض أثاث «صنع في دمياط»

أكد حسام شبكة، مدير جهاز تنمية المشروعات في دمياط، تنظيم 4 مراحل لمعرض «صنع في دمياط» خلال عام 2022 بحجم مبيعات وصل إلى 100 مليون جنيه، وكان ذلك دافعا لتدشين مرحلة جديدة من المعرض عام 2023، مشيرًا إلى أن المعرض يشترك فيه 74 عارضا ويضم كل المنتجات الخاصة بصناعة الأثاث من مختلف أنواعه ومستوياته وتشطيباته.

50% من العارضين يتغيرون بالمراحل المختلفة

وأضاف «شبكة»، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى والفضائية المصرية أن 50% من العارضين يتغيرون في المراحل المختلفة لمعرض «صنع في دمياط»، متابعًا أن المعرض لا ينظم عروضا وإنما خصومات تتراوح بين 25% إلى 35%، بالإضافة إلى قيام بعض العارضين بالبيع بنظام التقسيط لمدة سنة دون فوائد، وهناك ينظمون مسابقات سحب وجوائز على حجم المبيعات لديهم.

وتابع، أن هناك عدة طرق للتسويق لمعارض دمياط، أهمها دعم كل وسائل الإعلام للمعرض وتعريف المواطنين به، فضلًا عن الإعلانات المختلفة المتعلقة بالمعرض، مشيرًا إلى أن معرض «صنع في دمياط» مواعيده الأساسية ثابتة ومعروفة.