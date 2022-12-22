انطلاق الدورة الرابعة لمعرض أثاث «صنع في دمياط» بمدينة نصر.. اليوم

أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، انطلاق فعاليات الدورة الرابعة لمعرض الأثاث «صنع في دمياط»، بالتعاون والتنسيق مع محافظة دمياط، وتستمر فعاليات الدورة حتى 31 ديسمبر الجاري بمبنى «مشاريع مصر»، بأرض المعارض في مدينة نصر.

صنع في دمياط.. الدورة الرابعة

وحرص جهاز تنمية المشروعات على إطلاق دورة جديدة لمعرض «صنع في دمياط»، نظرا لما شهدته الدورة السابقة للمعرض من إقبال جماهيري لافت، حيث استقبل المعرض في دورته السابقة عشرات الآلاف من المواطنين الراغبين في اقتناء الأثاث الدمياطي الفاخر وذلك لما يوفره المعرض من فرصة شراء غرف سفرة وصالون ونوم وأطفال، يقدمها العارضون من صناع الأثاث بدمياط بجودة عالية وأسعار تنافسية.

مشاركة عشرات العارضين

وتأتي الدورة الرابعة بمشاركة عشرات العارضين من أصحاب مصانع وورش الأثاث بمحافظة دمياط الذين استفادوا من خدمات الجهاز المالية والفنية كما يشارك عدد من العارضين من مدينة دمياط للأثاث والغرفة التجارية بدمياط واللجنة النقابية المهنية العمالية وعدد من الجمعيات الأهلية حيث يقدم العارضون تشكيلة متنوعة من الأثاث الراقي المودرن والاستيل، مع عروض سعرية وخصومات مميزة للجمهور، حيث يفتح المعرض أبوابه للجمهور يوميا للدخول مجانا من الساعة العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساء.