عقد الجمعية العمومية لنقابة المهندسين 10 مارس المقبل

عقد المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، برئاسة الدكتور مهندس حسام رزق، وكيل أول النقابة جلسته الاعتيادية بحضور كلٍّ من المهندس الاستشاري إيهاب خضر، وكيل النقابة والمهندس الاستشاري يسري الديب، الأمين العام للنقابة والمهندس الاستشاري محمد ناصر، أمين الصندوق والمهندس أحمد صبري، الأمين العام المساعد والمتحدث الإعلامي للنقابة والمهندس المعتز بالله بركات، أمين الصندوق المساعد.

في بداية الجلسة، أشار الدكتور حسام رزق، إلى أنه يدير جلسة اليوم، منوبًا عن المهندس طارق النبراوي، النقيب العام للمهندسين، نظرًا لمروره بوعكة صحية، داعيًا الله له بالشفاء العاجل.

المجلس الأعلى لنقابة المهندسين

وأعرب خلال كلمته عن سعادته بنجاح التنظيم المتميز لاستقبال الوفد الروسي الذي زار نقابة المهندسين المصرية يوم الاثنين الماضي، مقدمًا الشكر لكل إدارات النقابة التي ساهمت في تنظيم هذا اليوم الذي خرج بصورة مبهرة ومشرفة أشاد بها الوفد الروسي، حيث عبّر عن سعادته بحفاوة الاستقبال.

موعد انعقاد الجمعية العمومية للنقابة

كان على رأس المناقشات التي شاهدتها الجلسة مقترح تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية للنقابة، وبعد عدة مناقشات اتخذ المجلس الأعلى قرارًا بانعقاد الجمعية العمومية يوم 10 من شهر مارس القادم.

وتيسيرًا على مهندسي المعاشات، قرر المجلس الأعلى، اعتماد جميع محاضر لجنة المعاشات.

وفي سياق متصل شهدت الجلسة أيضًا مناقشات موسَّعة عن زيادة معاشات المهندسين، حيث تقدم المهندس الاستشاري يسري الديب- الأمين العام للنقابة، بطلب للمجلس الأعلى وأمين صندوق النقابة، بتقديم دراسة بإمكانية زيادة معاشات السادة المهندسين.

وأوضح خلال الجلسة أن ملف المعاشات أحد أهم الملفات التي يجب أن تتصدر أولويات المجلس، كونه ملفًّا يهم شيوخ المهنة وأُسر السادة المهندسين.

كما تضمنت قرارات المجلس الأعلى أيضًا قرارًا بتشكيل لجنة لمتابعة مشكلة جمعية المهندسين الكويتية.