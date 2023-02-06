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رئيس كرواتيا: مصر نجحت في الحفاظ على شعبها بعد الربيع العربي

كتب:

محمود البدوي
03:13 م | الإثنين 06 فبراير 2023
الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الكرواتي

الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الكرواتي

قال الرئيس الكرواتي زوران ميلانوفيتش، إن مصر ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي، ورغم اختلاف الثقافات لكن علينا أن نتعاون ونفهم مشاكل الآخرين، «عندما نتحدث عن مشاكل الآخرين فإن كرواتيا تعي تحديات مصر».

وأضاف «ميلانوفيتش»، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، عرضته قناة «الحياة»، «أنا أريد أن أؤكد أن كرواتيا ستكون معكم، للأسف الشديد عندما ظهر الربيع العربي كان العالم ينتظر شيئا جديدًا لكن الربيع العربي دمر المجتمعات العربية، ومصر استطاعت أن تحافظ على وطنها وشعبها».

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بقلم محمود البدوي