أماكن 26 منفذا لبيع السلع الغذائية في مطروح بتخفيضات 20% «صور»

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، افتتاح 26 منفذا ومعرضا لـ«أهلا رمضان» لبيع السلع الغذائية والاستهلاكية للمواطنين بمدن المحافظة بتخفيضات تصل إلى 20%، إضافة إلى تسيير قوافل متنقلة للقرى.

شوادر ومنافذ سلع غذائية في مراكز مطروح

وقالت المهندسة هند مساعد، وكيل وزارة التموين بمطروح، إنه جرى فتح 4 معارض «أهلا رمضان» لبيع السلع الغذائية، الأول في مدينة مرسى مطروح، والثاني بمدينة الحمام، وشادرين كبيرين في سيوة، إضافة إلى شادر بكل مدينة من المدن الأخرى، مشيرة إلى افتتاح 16 منفذا لبيع السلع الغذائية والاستهلاكية بالتعاون مع تجار الجملة، بإجمالي 26 منفذا على مستوى المحافظة، بأسعار مخفضة للمواطنين.

الرقابة على الأسواق

وأوضحت وكيل وزارة التموين بمطروح، في بيان، أن هناك جهودا مكثفة لمديرية التموين بالتعاون مع المحافظة لافتتاح مزيد من المنافذ استعدادا لشهر رمضان الكريم، إضافة إلى تكثيف جهود الرقابة على الأسواق ومتابعة المعروض من السلع الغذائية، والتأكد من سلامتها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، وتنظيم حملات على جميع مراكز ومدن مطروح الثمانية لتقديم خدمات متميزة للمواطن في قطاع التموين.