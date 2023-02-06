معلومات عن فيلم Due Dating للفنانة مي الغيطي بمشاركة رولاند ستيرلينج

فاجأت الفنانة مي الغيطي، جمهورها بمشاركتها العالمية خلال فيلم Due Dating، حيث أنها تخوض التجربة السينمائية الأولى لها في عالم السينما البريطانية، مع المخرج دانيل باكيت، ونعرض تفاصيل الفيلم العالمي:-

معلومات عن فيلم Due Dating لـ مي الغيطي

- فيلم Due Dating يخرجه دانيل باكيت، وتشارك البطولة رولاند ستيرلينج وجيد أشا وأليكس كروكفورد ومي الغيطي.

- تميزت السينما البريطانية في الوقت الحالي بتقدم كبير، حيث أصبح إنتاج الأفلام البريطانية متزايد بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة.

- تجسد مي الغيطي خلال أحداث فيلم Due Dating، دور «بيرشا» وهي امرأة جذابة وتعيش قصة حب كبيرة.

- تعتبر مي الغيطي هي الحبيبة السابقة لبطل الفيلم «كول» -رولاند ستريلينج، ويحد بينهم عدة مشكلات، ويحدث خيانة بينهما، ولكنها لم تتركه وتظل تسير بينهما الأحداث.

آخر أعمال الفنانة مي الغيطي بجانب فيلم Due Dating

يعرض لـ مي الغيطي، بجانب مشاركتها في فيلم Due Dating، الآن مسلسل «أولاد عابد»، ويوجد هناك مفاجآت في تحول شخصية هبة العابد التي تقدمها مى الغيطي خلال الأحداث، ويعرض المسلسل حالياً وحصد إشادات إيجابية من الجمهور، كما أنها تحضر لأكثر من مشروع فني خلال الفترة المقبلة.