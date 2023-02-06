قناة «الحياة» تعرض تقريرا عن القوافل الطبية المشاركة في «أنت الحياة» بمركز زفتى

عرضت قناة «الحياة» تقريرا عن القوافل الطبية المشاركة بقافلة «أنت الحياة» بمركز زفتى.

وقال التقرير: «قافلة أنت الحياة عالجت وصرفت الأدوية بالمجان لنحو 3000 من أهالي قرية نهطاي والقرى المجاروة».

وأضاف: «كما أن القافلة بها ورش تدريب الحرف اليدوية، وتواصل نشاطها في اليوم الأخير لها، كما أن شركاء الحياة في قافلة أنت الحياة أقاموا ورش تدريب للأسر الأكثر احتياجا بقرية نهطاي والقرى المجاورة بمركز زفتى».

توعية المرأة والشباب بدورهم

وتابع: «قافلة أنت الحياة فعالية تستدهف توعية المرأة والشباب والأطفال وكبار السن اجتماعيا وصحاي ونفسيا ودينيا وتتضمن القافلة خدمات طبية واجتماعية وترفيهية لأهالي القرى الأكثر احتياجا ضمن مبادرة حياة كريمة».

القافلة تنظمها مؤسسة حياة كريمة

وأوضح: «قافلة أنت الحياة تنظمها مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع عدد من الوزارات والهيئات والجامعات والمجتمع المدني، كما أن شعارها هو (أنت الحياة تنمية المجتمع، الوصول إلى الأفضل)».