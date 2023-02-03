مبادرة «أنت الحياة» في الغربية تنظم ورش حرف يدوية ومحاضرات توعوية

استعرضت مؤسسة «حياة كريمة»، تفاصيل أحدث مبادراتها التي أطلقتها في محافظة الغربية أول أمس الأربعاء، وهي مبادرة «أنت الحياة»، والتي تنظم ورش تعليم الحرف اليدوية، محاضرات توعية للتوظيف، ملتقى التوظيف، محاضرات توعوية ضد مخاطر المخدرات التدخين، والكشف المبكر عن امراض القلب، وورش ثقافية للأطفال.

قالت زينب سامي المنسق العام للمبادرة في محافظة الغربية: «إحنا جايين النهاردة عشان تنمية الإنسان والأسرة المصرية، سواء كان ما يخص المجلس القومي للمرأة من ندوات توعية وتعليم وتدريب على حرف يدوية».

وأضافت إحدى المشاركات في مبادرة «أنت الحياة»: «مبسوطة إن في حاجة زي دي دلوقتي، كلنا محتاجين مبادرة زي كده، لأننا مش بسهولة إننا نلاقي شغل او نعرف نقدم على شغل، نحن في حاجة إلى التوعية والمبادرات في الفترة الراهنة».

وأكد محمد علام، مسؤول بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بوزارة التضامن الاجتماعي: «في الفترة الماضية، حققنا نسبة كبيرة من التوعية داخل قرى وعزب ونجوع مركز زفتى، وذلك كله في إطار مبادرة حياة كريمة وبالتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة».

وأشار أحد الأطفال المشاركين في المبادرة، إلى أنه استفاد كثيرًا من المبادرة على مستوى التوعية، فقد تعلم أن التدخين أمر يجب الابتعاد عنه تماما.