قناة الحياة تعرض تقريرا عن تفاصيل قافلة «أنت الحياة» بقرية نهطاي في الغربية

عرضت قناة الحياة تفاصيل قافلة «أنت الحياة» التي تتضمن أنشطة توعوية للمرأة وقوافل طبية وتوعية نفسية بقرية نهطاي، بمركز زفتى في محافظة الغربية.

قوافل طبية وتوعية نفسية

تتضمن قافلة «أنت الحياة» أنشطة توعوية للمرأة وقوافل طبية وتوعية نفسية، وتنظيم ورش متعددة مثل حكي للأطفال وعمل توعية للسيدات.

وقال الدكتور عبدالوهاب الحضري، عضو المكتب الفني لمحافظة الغربية، إن قرية نهطاي تشهد انطلاق مبادرة «أنت الحياة»، وقاربت هذه القرية على نهو كل الأعمال وحصول كل المواطنين على خدمات البنية التحتية سواء مياه شرب أو صرف صحي أو غاز طبيعي أو خدمات الاتصالات المطورة والحديثة، وتغيير كابلات النحاسية إلى كابلات الألياف الضوئية.

وأضاف أن معظم الأعمال جرى نهوها داخل قرية نهطاي، كما أن مبادرة حياة كريمة تهتم بالعامل التنموي والبنية التحتية والفوقية من رفع كفاءة المنشآت ومد كل المواطنين بالخدمات، إضافة للاهتمام بالعنصر البشري من خلال مبادرة «أنت الحياة».

تدريب المرأة في «أنت الحياة»

ولفت إلى أنه يجرى تدريب المرأة في مبادرة «أنت الحياة» بواسطة المجلس القومي للمرأة لتقديم الخدمات ودورات تدريبية وأعمال حرفية، وتدريب على المشروعات الحرفية وريادة الأعمال.