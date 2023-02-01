«قومي المرأة» يتعاون مع مؤسسة حياة كريمة في تنفيذ مبادرة «أنت الحياة»

انطلقت اليوم، فعاليات مبادرة أنت الحياة التي ينفذها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، وتعد فعالية توعوية موسعة في محافظة الغربية، وتبدأ من اليوم وحتى 6 فبراير الجاري في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وبمشاركة مجموعة من الوزارات والمؤسسات والجامعات بهدف رفع الوعي لدى الأهالي بعدد من القضايا المهمة التي تمس حياتهم.

مؤسسة حياة كريمة

وتتضمن الفعاليات والأنشطة، عقد ورش عمل لتعليم السيدات الحرف اليدوية، وورش عمل أخرى توعوية حول ريادة الأعمال والإدخار والإقراض الرقمي والإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة وجلسات الدوار.