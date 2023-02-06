مبادرة القضاء على قوائم الانتظار طوق نجاة المواطنين.. 5 سنوات من النجاح

منذ نحو 5 سنوات، أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، مبادرة إنهاء قوائم الانتظار، التي كانت وما زالت طوق نجاة المواطنين، وتخفيف التكدس في المستشفيات، فكانت بردًا وسلامًا للمواطنين، ولم يعد الزحام موجودًا أمام المستشفيات لإجراء العلميات، إذ شرعت وزارة الصحة والسكان في إعداد خطة شاملة لتنفيذ توجيهات الرئيس، وتيسير المهمة على المواطن وتقديم رعاية طبية متكاملة من خلال المبادرة.

مبادرة الرئيس

بدأت وزارة الصحة والسكان من خلال مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار في استقبال بيانات المرضى عن طريق الخط الساخن الذي دشّنته، ويعمل به فريق كامل ومدرب، حيث يعمل يوميا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء، أو من خلال الموقع الإلكتروني لتسجيل قوائم الانتظار والتدخلات الطبية.

ومن جانبه قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن مبادرة القضاء علي قوائم الانتظار من انطلاقها عام 2018 انتهت من اجراء اكثر من مليون ونصف عملية حتي الان، مشيرًا في تصريحات خاصة للوطن إن المبادرة بدأت بـ9 تخصصات حتى وصلت عام 2022، 14 تخصصًا تشمل القلب والعظام وقسطرة القلب والمخ والأعصاب وزراعة الكلي والقساطر المخية وزراعة القوقعة والرمد وغيرها.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، توزيع المرضى على المستشفيات التابعة للمبادرة؛ لضمان حصولهم على الخدمة الطبية كاملة باقصي سرعة، وعن معدل انتظار الحالات بعمليات القلب، أشار إلى أنها لا تستغرق الـ3 أيام فقط.

القضاء على قوائم الانتظار

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار لا يتحمل المواطن فيها أي أعباء مالية من بداية الكشف وحتى العملية والعلاج، فهي قائمة علي تخفيف الأعباء المالية علي المواطن وإجراء الجراحات التي تتضمنها المبادرة الرئاسية باعلي جودة ووقت ممكن.

ونوه المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تعمل منذ انطلاق المبادة على رفع مستوى المضايقات لتقديم الخدمة الطبية على أكمل وجه، وتزويد المستشفيات بالمستلزمات والأجهزة الطبية الحديثة وفقا للمعايير الدولية لخدمة المبادرة والمواطنين.