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حسام عبد الغفار لـ إيمان الحصري: جولات وزير الصحة هدفها ضبط المنظومة الطبية

كتب:

محمد عزالدين
01:41 ص | الإثنين 06 فبراير 2023
الدكتور حسام عبد الغفار

الدكتور حسام عبد الغفار

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن وزير الصحة مر على مستشفى القاهرة الجديدة خلال توجهه لتقديم واجب العزاء وصلاة الجنازة للراحل المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء السابق، إذ وجد بالمستشفى مخالفات وعلى الفور قرر تحويلهم إلى التحقيق.  

ضبط المنظومة الصحية

 وأضاف «عبدالغفار» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصرى عبر برنامجها مساء DMC المذاع على قناة DMC: «جولات وزير الصحة تهدف لضبط المنظومة الصحية والطبية والاطمئنان على الخدمات المقدمة للمواطنين»، متابعا: «قد تصل مخالفات مستشفى القاهرة الجديدة إلى أن يعفى صاحبها من الوظيفة».  

إحالة المقصرين إلى التحقيق الفوري

وواصل: «تم إحالة المقصرين إلى التحقيق الفوري بعد جولة وزير الصحة على مستشفى القاهرة الجديدة وإفادته بالنتائج خلال 48 ساعة».

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