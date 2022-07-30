دراسة: أرباح مشروع تجارة الأجهزة الطبية في مصر تصل إلى 310 آلاف جنيه

كشفت دراسة جدوى صادرة عن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن وصول أرباح مشروع تجارة الأدوات والأجهزة الطبية في مصر إلى 210 آلاف جنيه بنهاية العام الأول للمشروع، مع توقعات بنمو صافي الأرباح السنوية لتصل إلى 310 ألف جنيه بنهاية العام الخامس.

إيرادات بالملايين من مبيعات الأجهزة الطبية

وأضافت الدراسة أنَّ الإيرادات المتوقعة للنشاط التجاري لبيع الأدوات والأجهزة الطبية تقدر بحوالي 1,6 مليون جنيه بنهاية العام الأول للمشروع، مع توقعات بنمو الإيرادات ليصل حجمها إلى 2,25 مليون جنيه سنويًا بنهاية العام الخامس.

تكاليف مشروع تجارة الأجهزة الطبية

وأوضحت الدراسة الحكومية أنَّ المشروع يحتاج إلى تشغيل 4 أفراد كعمالة منتظمة، بجانب الأدوات والأجهزة الطبية بأنواعها التي سيتم بيعها والتجارة فيها، ليقدر الجهاز تكاليف المشروع للخمس سنوات الأولى بحوالي 180 ألف جنيه، يمول 65% منها بقروض بفائدة أقل من 5% والسداد على 7 سنوات في إطار مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

مميزات مشروع تجارة الأجهزة الطبية

وتابع الجهاز: «تتعدد مميزات مشروع تجارة الأجهزة الطبية من توفير فرص عمل واستغلال رواج التجارة محليًا وانتشار أنواع كثيرة منها في السوق المصري، ما يضمن تحقيق ربح وفير لسرعة الدوران وارتفاع العائد الداخلي الذي يصل لـ7 أضعاف حجم النفقات ما يمكن صاحب المشروع من تغطية كافة التكاليف خلال أقل من عام من بدء النشاط».

كما أشار إلى العديد من منافذ البيع المتاح التعاقد معها لتوريد الأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية، من عيادات خاصة ومستشفيات ومستوصفات ومراكز أشعة ومعامل تحاليل ومعاهد تمريض ومختبرات ورعاية منزلية.

وتعد مشروعات بيع المستلزمات والأجهزة الطبية حلقة وصل بين المصانع ومنافذ البيع، ما يضمن رواج المشروع تجاريًا خاصة مع انتشار الأوبئة عالميًا في الآونة الأخيرة والحاجه الملحة للمطهرات وأدوات التعقيم وغيرها، ما يضمن إمكانية التوسع في السوق الخارجي مستقبليًا.