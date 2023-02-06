«جولد بيليون» تتوقع تراجع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

قالت مؤسسة جولد بييون العاملة في مجال أبحاث وتداول الذهب، إن أسعار الذهب محليًا وعالميًا شهدت هبوطا ملحوظًا في ختام تداولات الأسبوع الماضي واستقرار الأسعار على السعر المنخفض خلال بداية الأسبوع الحالي، وذلك عقب تراجع سعر الأونصة عالميًا لتبتلع معظم مكاسب الشهر الأول من 2023.

أسعار الذهب العالمية خسرت 3.3% في أسبوع

وأضافت جولد بيليون في تقرير لها، أن سعر الأونصة خسر عالميًا ما يقارب 3.3% في الأسبوع الماضي، أما محليًا فتراجعت الأسعار في ختام الأسبوع الماضي بما يقارب 2% مقارنة ببداية الأسبوع، حيث كان من الممكن أن نشهد تراجع وأسعار أقل لولا استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

وأشارت إلى أنه على الرغم من مكاسب الذهب بعد رفع الفائدة وخطاب محافظ الفيدرالى الأمريكى يوم الأربعاء الماضي، إلا أنه لم يتطلب الأمر أكثر من 24 ساعة لمحو كل المكاسب بعد إيجابية بيانات الأجور والوظائف منتصف يوم الجمعة الماضية.

وتوقعت جولد بيليون أن يستمر رفع أسعار الفائدة من الفيدرالي الأمريكي مستهدفين بذلك نسبة (5%...5.25%) قبل أن يبدأ الفيدرالي في الانتقال لمرحلة التثبيت وهي المستهدفة.

ولفتت إلى أنه مع إغلاق مؤشر الدولار الأمريكي على إغلاق إيجابى، وعلى الجانب الآخر عائد السندات لأجل 10و30 سنة ما يزيد من احتمالية أن يستمر تراجع الأسعار عالميًا للذهب فى الأسبوع الحالى.

وبالنسبة لأسعار الذهب محليًا فلا يختلف الوضع كثيرا حيث أن الإغلاق الأسبوعى الأخير إغلاق سلبي، نتوقع بناءً عليه أن تشهد أسعار الذهب محليًا بالتبعية لسعر الأونصة عالميًا تراجعًا وهبوطًا وأن كل صعود فرصة جيدة للبيع بسعر أفضل على أن نستهدف مستوى 1650جنيها للجرام عيار 21، كهدف أول وهدف ثانى 1600جنيه، ولكن نتوقع أن يكون التراجع بشكل هادئ.

وأوضحت أنه خلال الفترة الأخيرة كثرت التساؤلات حول هل تحول اتجاه الذهب من الصاعد إلى الهابط وهل من قام بالشراء من أسعار مرتفعة كان قرار خط؟ مؤكدة أنه في البداية يجب أن ندرك جيدًا أن الذهب عالميًا تحول إلى الاتجاه الهابط قصير الأجل ولكن على الأجل المتوسط للطويل ما زال اتجاه الذهب صاعدًا كذلك الأمر بالنسبة للأسعار محليًا.

وبناء عليه فإن ما حدث من هبوط والتراجع المتوقع هو تصحيح فقط ضمن الاتجاه العام الصاعد، حتى الآن لا توجد معطيات فنية أو اقتصادية تفيد بتغيير الذهب اتجاهه العام في المستقبل بناءً عليه كذلك من الطبيعي في كل اتجاه سواء صاعد أو هابط أن تحدث عمليات جنى الأرباح، والتي تكون بمثابة فرصة لمن لم يستطع الدخول مع بداية الاتجاه او لعمل متوسط أسعار فلا داعي للقلق.

أما لمن اشترى بأسعار مرتفعة فننصحه بعدم متابعة الأسعار بشكل يومي، لأنه من المفترض أن شراء الذهب كان للتحوط ضد انخفاض الجنيهـ وأيضا ضبابية المشهد بالنسبة للوضع اقتصاديًا وجيوسياسيا وسياسيًا، ولا شك أنه قرار سليم في الظروف الراهنة.