هبوط أسعار الذهب عالميا.. وعيار 24 يسجل 1966جنيها

واصل الذهب خسائره اليوم، كما أن هبوط أسعار الذهب عالميا، اصبح واضحا، حيث سجل نحو 1880 دولارا للأوقية، ليكون بذلك في أدنى مستوياته خلال شهر، فيما أظهرت بيانات الوظائف الأمريكية، أن هناك مجال لرفع أسعار الفائدة بحسب مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ووصل هبوط أسعار الذهب عالميا، قرب أدنى مستوياته خلال شهر، وأفادت وزارة العمل الأمريكية، وفقا لتقرير التوظيف، أن تم توظيف عدد كبير من الموظفين عن المتوقع في يناير الماضي، بالإضافة إلى زيادة الوظائف غير الزراعية بمقدار 517000 في يناير.

تاريخ هبوط أسعار الذهب عالميا

تاريخياً، وصل الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2074.88 دولار أمريكي للأوقية في أغسطس من عام 2020، ومن المتوقع تداول الذهب عند 1888.59 دولار أمريكي للأوقية بحلول نهاية هذا الربع (يناير - مارس 2023)، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics على أن يتم التداول عند 1961.51 دولار أمريكي في غضون 12 شهرًا، ضمن سلسلة هبوط أسعار الذهب عالميا.

هبوط أسعار الذهب عالميا

يذكر أن هبوط أسعار الذهب عالميا، أدى لانخفاض سعر الذهب محليا بشكل طفيف في محال الصاغة ووصل عيار 24 إلى 1966 جنيها، وعيار الذهب 21 مبلغ 1720 جنيها، وسجل الذهب عيار 18 سعر 1474 جنيها، فيما وصل الجنيه الذهب إلى 13,760 جنيها.