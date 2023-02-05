الذهب يتراجع عالميا لأدنى مستوى في 3 أسابيع.. وعيار 21 بـ1710 جنيهات

انخفض الذهب إلى ما دون مستوى 1900 دولار، وهو مستوى لم يشهده منذ أكثر من 3 أسابيع، متأثرًا بضغوط ارتفاع الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد أن أثارت بيانات الوظائف الساخنة المخاوف بشأن سياسات البنك المركزي المتشددة.

خسائر الذهب عالميا

أظهر تقرير التوظيف الأمريكي الصادر عن وزارة العمل والمراقب عن كثب أن أرباب العمل في الولايات المتحدة وظفوا عددًا أكبر من العمال مما كان متوقعًا في يناير، مع زيادة الوظائف غير الزراعية بمقدار 517 ألفا الشهر الماضي.

جلب هذا التقرير درجة عالية من عدم اليقين فيما يتعلق بالخطوة التالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بينما حطم التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى ستنهي قريبًا دورة التضييق، وفقد الذهب الآن أكثر من 2% هذا الأسبوع.

سعر الذهب عيار 21

محلياً، ظل الذهب على تراجع كبير مقارنة بمستوياته الأسبوع الماضي، إذ سجل عيار الذهب 24 الأكثر نقاءً 1.954 جنيها، وبيع عيار الذهب 21 الأكثر مبيعاً بسعر 1.710 جنيهات، وعيار 18 بـ 1.466 جنيها، وعيار 14 النحاسي 1.140 جنيها، فيما سجل الجنيه الذهب 13.680 جنيها.