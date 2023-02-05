أسعار الذهب تهبط 35 جنيها خلال أسبوع.. وتوقعات بمزيد من الانخفاض

انخفضت أسعار الذهب محليا خلال الأسبوع الماضي، حيث افتتحت أسواق الذهب المحلية تداولاتها الأسبوعية على سعر 1755 جنيها لجرام الذهب عيار 21، إلا أنّها انخفضت عقب ذلك لتنهي الأسبوع على هبوط في الأسعار.

وخلال الأسبوع، هبطت أسعار الذهب محليا نحو 35 جنيها لعيار 21 فقط، حيث أغلقت تداولات الأسبوع على سعر 1720 جنيها للجرام الواحد.

أسعار الذهب العالمية تنخفض 2%

وعلى الصعيد العالمي، اتجه عدد كبير من المتداولين والمستثمرين لبيع كميات كبيرة من الذهب، عقب تصريحات البنوك المركزية العالمية بشأن رفع أسعار الفائدة، لتحقق مكاسب أعلى، حيث تراجعت 2% وسط عمليات بيع كثيفة مدفوعة بارتفاع الدولار عالميا وجني الأرباح.

تراجع أسعار الذهب عالميا

وتراجعت أسعار الذهب العالمية لأدنى مستوى خلال 3 أسابيع، بسبب ضغوط ارتفاع الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بعد أن أثارت بيانات الوظائف الساخنة المخاوف بشأن سياسات البنك المركزي المتشددة واتجاهه لرفع أسعار الفائدة.

وتؤثر الأسعار العالمية على السعر في السوق المحلي، حيث انخفضت الأسعار خلال الأسبوع الماضي، وسجلت أسعار الذهب انخفاضا مع بداية الأسبوع الحالي، ليسجل الذهب عيار 24 سعر 1.954 جنيه، وعيار 21 الأكثر مبيعا سعر 1.710 جنيه، وعيار 18 بـ1.466 جنيه، وعيار 14 بـ1.140 جنيها، فيما سجل الجنيه الذهب 13.680 جنيه، مع توقعات للخبراء باستمرار الانخفاض في الأسعار.