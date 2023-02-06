الكاتب الصحفي أحمد ناجي: كتاب شفرة المرشد يكشف ملامح وأبعاد الوعي المصري

نظم معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54، ندوة لمناقشة كتاب «شفرة المرشد» للكاتب الصحفي محمود بسيوني، رئيس التحرير التنفيذي لموقع «مبتدا»، ونائب رئيس قناة «dmc»، وأدرارها الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، بحضور ماهر فرغلي، الباحث في شؤون جماعات الإسلام السياسي، والدكتور نور الشيخ خبير الدراسات والبحوث الأمنية، والكاتب الصحفي أحمد الخطيب، رئيس تحرير جريدة الوطن.

الوقوف على عوامل ثبات الدولة والأهداف الوطنية

وخلال الندوة، قال الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة، إن الكاتب الصحفي محمود بسيوني متخصص في الكتب عميقة التصوير في الفكر والوعي مثل كتاب «المصيدة» العام الماضي، و«شفرة المرشد» العام الحالي، ويعكسان كيف تمكنت هذه المنظمات من العمل واختراق الوعي في لحظات مهمة من التاريخ المصري؟ ويكشف أبعاد وملامح الوعي المصري، ويرتبط الكتابان ببعضهما لأنهما يقدمان خلاصة جهد وبحث علمي لإبراز المعلومات القيمة للوقوف على عوامل ثبات الدولة والأهداف الوطنية، ما يدلل على شخصية «بسيوني» المكافحة.

التأثير على الوعي المصري

واستكمل «ناجي» حديثه بأن كتاب «شفرة المرشد» محاولة لفهم كيف حاول التنظيم أن يؤثر ويستعبد وعي المصري، إذ أن هناك قطاعا كبيرا لا ينتمي للتنظيم لكنه يمارس سياستهم ويؤثر في وعي المصريين، وهي خدمة لهذا التنظيم تأسست من شخص لا ينتمي للأرض المصرية ذات جذور مغربية، يهودي الديانة لكنه عرف أنه مسلم ويدعى حسن البنا، كان لهم أثر بعيد في فكر ووعي المصريين نشأ وترعرع برعاية مخابرات أجنبية، وهي العباءة التي خرجت من تحتها باقي التنظيمات الإرهابية، ويذخر التاريخ المصري بتصريحات لهذا التنظيم، فمصر دولة كبيرة لا تستحق أن يسيطر عليها هذا الفكر.