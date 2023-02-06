عضو اتحاد الناشرين: جمهور معرض الكتاب فاق توقعاتنا.. وهذه من أنجح الدورات

أشادت نيفين التهامي، مدير دار كيان للنشر، وعضو مجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين، بمعرض القاهرة الدولي الكتاب الذي يختتم فعالياته مساء اليوم بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس وسط حضور جماهيري كثيف منذ يومه الأول.

وقالت في تصريحات لـ«الوطن»: «هذه من أنجح الدورات من حيث الإقبال الجماهيري الذي فاق توقعاتنا كناشرين، نظرًا للأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم، ولا سيما زيادة أسعار الطباعة والورق ولكن الجمهور المصري واعي ومحب للقراءة وهذا دفعني لتوجيه الشكر له في ختام المعرض على حضوره المتميز».

معرض كتاب يواصل نجاحه بتفوق

وأضافت أن المعرض يتطور كل عام بشكل رائع، ونلمس هذا في الهيئة العامة للكتاب والمنظمين الذي يبذلون أقصى جهدهم لحل أي مشكلات تقابل المعرض ويعملون على إزالتها تمامًا في الدورات الحالية والمقبلة: «مبقاش فيه مشكلات من أول ما نقلنا هنا في التجمع والإقبال فاق كل توقعتنا وأسعدنا لأن الجمهور قرر يقف جنب الناشر».

شكرا للجمهور المصري

وأوضحت أن أزمة كوفيد19 والأزمة الروسية الأوكرانية، أثرت بشكل كبير على العالم كله وليس مصر فقط، ولكن قدمنا خصومات للقراء لأول مرة تقدمها الدار وصلت إلى 40% بدلًا من 25%: «حبينا نمهد لجمهورنا الارتفاع في الأسعار، وقدمنا لهم خصومات بسبب حرصهم على الحضور للمعرض، وسجلنا في يوم الجمعة أكتر من نص مليون زائر وده رقم كبير».