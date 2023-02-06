سوريا تطالب المجتمع الدولي بمساعدتها لمواجهة «دمار الزلزال»

ذكرت قناة العربية الإخبارية أنّ سوريا تناشد المجتمع الدولي إلى مد يد العون لدعمه في مواجهة الزلزال القوي الذي، حدث صباح اليوم الاثنين.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، إنّ بلاده تقدم خيارات الاستجابة الشاملة للزلزال في سوريا وتركيا، وستبذل ما بوسعها لمساعدة المتضررين من الزلزال في تركيا وسوريا، خلال الفترة المقبلة، مواصلا: «استجابتنا الأولية للمساعدة في تركيا إثر الزلزال جارية بالفعل».

استعداد لتقديم المساعدات لتركيا وسوريا

وأشار برنامج الغذاء العالمي إلى أنّه مستعد لتقديم المساعدة لسوريا وتركيا بعد الزلزال إذا اقتضت الحاجة، بدوره علق أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش أن المنظمة تقيم الاحتياجات بعد الزلزال في تركيا وسوريا.

زلزال قوي صباح اليوم

ووقع صباح اليوم الثلاثاء زلزال قوته 7 على مقياس ريختر في تركيا وسوريا ولقى 1499 شخص مقتله في تركيا فيما لقى 900 شخص مصرعه في سريا مع إصابة 888 شخص وسط مساعدات عالمية لسوريا وتركيا بعد تدمير الزلزال بعض المستشفيات في البلاد.