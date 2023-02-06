خبير بيئة: قوة زلزال تركيا توحي بوقوع هزات مستقبلية بسبب حركة طبقات الأرض

قال مصطفى العيسات خبير البيئة والتنمية المستدامة، إن ما تعيشه الدول العربية اليوم، يعد كارثة إنسانية تؤدي إلى خسائر بشرية ومادية مثل البنية التحيتة والمباني، مشيرا إلى أن قوة الزلزال الذي وقع اليوم وتضررت منه سوريا وتركيا، توحي بوجود حركة للطبقات الأرضية تترجم في شكل هزات أرضية مستقبلية، مؤكدا أهمية الاستعداد بكل الإمكانيات العلمية والبشرية والتقنية لمواجهة تلك الظواهر الطبيعية وتفادي الخسائر الكبيرة.

الاستعداد للظواهر الطبيعة

وأضاف «العسيات»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنه لا بد من الاستعداد للظواهر الطبيعة عن طريق البينة التحتية الأساسية كالتجربة التي قامت بها المملكة المغربية على مستوى مدينة أجادير التي أصابها زلزال في القرن الماضي وقضى على كل البنية التحتية الأساسية، إذ أنه جرى تغير البناء العمودي بنظيره الأفقي، ولا يتم بناء منشآت مرتفعة تتعدى 3 أو 4 طوابق بالمدينة حتى لا يكون هناك ضحايا بالآلاف.

أهمية تغيير خريطة البنية التحتية

وأكد خبير البيئة والتنمية المستدامة، أهمية تغيير خريطة البنية التحتية للمدن التي تتعرض للزلازل، مشيرًا إلى أن هناك دولا متقدمة في هذا المجال مثل اليابان، التي أقامت بنية تحتية أساسية يمكنها تحمل الزلازل بسبب طبيعة موقعها الجغرافي، موضحًا أن هناك تقنيات حديثة أصبحت تستخدم من أجل الحفاظ على أساس البينة التحتية.